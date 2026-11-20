Manchester United đang chuẩn bị bước sang chương mới dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino sau chuỗi kết quả đáng thất vọng tại Premier League. Dù đội bóng đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, một số cá nhân vẫn thể hiện những phẩm chất đáng ghi nhận. Trước trận đại chiến Liverpool, 8xbet sẽ điểm qua 5 cái tên đang thi đấu nổi bật giúp Pochettino có thêm điểm tựa để tạo ra cuộc cách mạng mới tại MU.

Manchester United tìm điểm tựa trước cuộc đổi mới

Việc Michael Carrick rời ghế huấn luyện phản ánh những khó khăn mà Quỷ đỏ đang trải qua trong mùa giải 2026/27. Thành tích thiếu thuyết phục khiến đội bóng tụt xuống nhóm cuối bảng, đồng thời làm gia tăng sức ép lên nhiều cầu thủ. Tuy nhiên, giữa bức tranh ảm đạm ấy vẫn xuất hiện những gương mặt có khả năng tạo khác biệt.

Pochettino sẽ bắt đầu công việc tại Carrington trước khi dẫn dắt Manchester United làm khách Liverpool vào ngày 22/11. Nhà cầm quân Argentina cần nhanh chóng xác định bộ khung phù hợp, đặc biệt khi thời gian chuẩn bị không nhiều. Những cầu thủ đang duy trì đóng góp tích cực có thể trở thành nền tảng để ông xây dựng lối chơi mới.

5 cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình Quỷ đỏ hiện tại

Bảng xếp hạng các cầu thủ Manchester United dưới đây dựa trên những đóng góp gần đây và mức độ ảnh hưởng của từng cá nhân.

Leny Yoro tiến bộ trong phòng ngự

Leny Yoro đang cho thấy những tín hiệu tích cực dù tập thể thi đấu thiếu ổn định. Hậu vệ trẻ người Pháp tận dụng khá tốt các cơ hội được trao trong tháng vừa qua, đặc biệt khi đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải. Khả năng chọn vị trí và tham gia hỗ trợ tấn công của anh đã có sự cải thiện đáng kể.

Tốc độ giúp Yoro xử lý nhiều tình huống nguy hiểm trước các cầu thủ đối phương. Anh cũng thực hiện một số pha can thiệp phòng ngự quan trọng, dù đôi lúc vẫn mắc sai sót do thiếu kinh nghiệm. Với Manchester United, sự trưởng thành của cầu thủ trẻ này mang đến thêm lựa chọn đáng cân nhắc cho Pochettino.

Bruno Fernandes duy trì vai trò thủ lĩnh

Bruno Fernandes chưa tìm lại phong độ xuất sắc nhất nhưng vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình. Trong 2 trận gần đây, tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi bàn từ 2 quả phạt đền và đóng góp thêm 1 kiến tạo. Những con số ấy cho thấy anh vẫn biết cách tạo ảnh hưởng khi đội bóng gặp khó khăn.

Khả năng tổ chức tấn công giúp Fernandes tiếp tục được đánh giá cao ở vị trí số 10. Anh có thể kết nối tuyến giữa với hàng công, đồng thời đảm nhận những tình huống bóng quyết định. Khi Manchester United thay đổi ban huấn luyện, kinh nghiệm của đội trưởng sẽ trở thành yếu tố cần thiết để ổn định tập thể.

Bryan Mbeumo tạo khác biệt trên hàng công

Bryan Mbeumo phải đảm nhiệm vai trò tiền đạo cắm trong bối cảnh Benjamin Sesko không thể thi đấu. Dù không sở hữu khả năng không chiến nổi bật như đồng đội, anh vẫn tạo ra những khoảnh khắc đáng chú ý. Pha lập công trước Tottenham là minh chứng cho khả năng tận dụng cơ hội của cầu thủ này.

Bàn thắng vào lưới Leeds tiếp tục cho thấy Mbeumo có khả năng chọn vị trí và xuất hiện đúng thời điểm. Tuy nhiên, hiệu suất đóng góp vào lối chơi chung vẫn cần được cải thiện để tạo sự ổn định lâu dài. Trong đội hình Manchester United, tinh thần thi đấu tích cực là điểm mạnh giúp anh duy trì lợi thế cạnh tranh.

Matheus Cunha mang đến sức sống mới

Matheus Cunha để lại dấu ấn rõ nét trong chiến thắng đáng nhớ trước Roma. Tiền đạo Brazil tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán để hoàn tất màn ngược dòng. Khả năng giữ bình tĩnh trong thời điểm quan trọng giúp anh trở thành điểm sáng trên hàng công.

Ngoài khả năng ghi bàn, Cunha còn thực hiện đường kiến tạo để Mbeumo lập công trước Tottenham. Dù phong độ chưa duy trì ổn định qua từng trận, anh vẫn mang đến nguồn năng lượng đáng kể bằng những pha xử lý táo bạo. Đây là phẩm chất Manchester United cần phát huy nếu muốn cải thiện sức tấn công dưới thời Pochettino.

Kobbie Mainoo khẳng định giá trị tuyến giữa

Kobbie Mainoo đứng đầu bảng đánh giá dù từng bỏ lỡ một số trận trong tháng 10 vì chấn thương. Tiền vệ trẻ sở hữu khả năng giữ bóng, xoay trở và đưa bóng lên phía trước khá hiệu quả. Những phẩm chất ấy giúp tuyến giữa Quỷ đỏ duy trì sự cân bằng trong các thời điểm chịu sức ép.

Ở 2 lần đá chính sau khi trở lại, Mainoo đều là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trên sân. Riêng trận gặp Aston Villa, anh còn dẫn đầu về số lần tham gia phòng ngự. Với Manchester United, sự hiện diện của tiền vệ này có thể trở thành nền tảng quan trọng cho kế hoạch kiểm soát bóng của Pochettino.

Pochettino có thể khai thác những điểm mạnh nào?

Nhiệm vụ trước mắt của Pochettino không đơn thuần là lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất. Ông còn phải tìm cách kết hợp các cá nhân thành hệ thống thi đấu hiệu quả, tránh tình trạng hàng công và tuyến giữa thiếu liên kết. Những phẩm chất của Mainoo, Fernandes và Cunha có thể tạo ra nền tảng để Manchester United cải thiện khả năng triển khai bóng.

Bên cạnh 5 gương mặt nổi bật, Senne Lammens, Harry Maguire, Shea Lacey và Patrick Dorgu cũng là những cái tên đáng theo dõi. Khả năng phát triển của các cầu thủ này sẽ phụ thuộc vào cách ban huấn luyện mới phân chia vai trò và xây dựng sự cạnh tranh. Trận gặp Liverpool tại Anfield vì thế là cơ hội đầu tiên để đánh giá những lựa chọn nhân sự của Pochettino.

Kết luận

Manchester United đang trải qua giai đoạn khó khăn nhưng những đóng góp của Mainoo, Cunha, Mbeumo, Fernandes và Yoro vẫn mang đến cơ sở để kỳ vọng. Pochettino cần tận dụng các điểm sáng ấy nhằm tạo sự ổn định trước khi hướng đến những mục tiêu dài hạn. Cuộc đối đầu Liverpool sẽ mở màn cho hành trình mới, đồng thời kiểm chứng khả năng thay đổi diện mạo Quỷ đỏ của chiến lược gia Argentina.