Ngoại hạng Anh vòng 11 trở lại sau kỳ FIFA Days với những cuộc đối đầu có thể làm thay đổi đáng kể cục diện bảng xếp hạng. Manchester United chuẩn bị ra mắt HLV mới, Arsenal đối mặt thử thách sân khách trong khi Man City cần chấm dứt chuỗi thất bại đáng quên. 8xbet sẽ cùng độc giả phân tích về Premier League trước khi bước vào cuối tuần đầy biến động.

Cục diện Ngoại hạng Anh vòng 11 trước giờ bóng lăn

Arsenal đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch khi tạo khoảng cách 6 điểm với Man City. Đội bóng của Mikel Arteta duy trì phong độ tương đối ổn định, dù từng thất bại trước Brighton ngay trước kỳ tập trung đội tuyển. Chuyến hành quân đến Newcastle vì thế trở thành bài kiểm tra quan trọng đối với tham vọng bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, Man City trải qua 3 trận thua liên tiếp và đứng trước nguy cơ tiếp tục tụt lại. Brighton bất ngờ vươn lên vị trí thứ 2 với hàng công hiệu quả nhất giải, trong khi Chelsea vẫn thiếu sự ổn định cần thiết. Những diễn biến trái chiều khiến Ngoại hạng Anh vòng 11 hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi trong cuộc cạnh tranh nhóm đầu.

Những câu chuyện đáng chú ý nhất Ngoại hạng Anh cuối tuần này

Bên cạnh cuộc đua điểm số, Ngoại hạng Anh vòng 11 còn chứng kiến những màn ra mắt huấn luyện viên và các trận đấu giàu duyên nợ.

Pochettino ra mắt Manchester United tại Anfield

Manchester United vừa quyết định chia tay Michael Carrick để bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm huấn luyện viên trưởng. Sau 2 năm dẫn dắt đội tuyển Mỹ, chiến lược gia người Argentina trở lại bóng đá Anh với nhiệm vụ đưa Quỷ đỏ thoát khỏi nhóm cuối bảng. Tuy nhiên, trận đấu đầu tiên của ông lại là chuyến làm khách trước Liverpool vào Chủ nhật.

Pochettino chỉ có vài ngày làm quen với đội hình mới nên khó tạo ra thay đổi toàn diện về chiến thuật. Dẫu vậy, hiệu ứng từ việc thay tướng có thể giúp Manchester United thi đấu quyết tâm hơn. Cuộc đối đầu tại Anfield vì thế trở thành tâm điểm của Ngoại hạng Anh vòng 11, đặc biệt khi cả hai đội đều có những mục tiêu quan trọng.

Chelsea và Leeds đối đầu tại Stamford Bridge

Chelsea tiếp đón Leeds trong bối cảnh phong độ chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Đội bóng của Xabi Alonso sở hữu những nhân tố tấn công chất lượng như Cole Palmer, Morgan Rogers và Joao Pedro. Tuy nhiên, các thử nghiệm đội hình chưa hiệu quả khiến The Blues đánh rơi nhiều điểm số đáng tiếc.

Leeds lại đang thi đấu tích cực dưới quyền Daniel Farke và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đội khách chỉ kém Chelsea 2 điểm, tạo nên cuộc cạnh tranh trực tiếp đáng chú ý. Trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh vòng 11, màn so tài này có thể diễn ra cởi mở khi cả hai đều hướng đến chiến thắng.

Man City tìm cách chấm dứt chuỗi thất bại

Man City bước vào trận gặp Fulham sau 3 thất bại liên tiếp tại Premier League. Trận thua Nottingham Forest khiến thầy trò Enzo Maresca bị Arsenal bỏ xa 6 điểm. Nếu không nhanh chóng cải thiện kết quả, đội bóng thành Manchester sẽ chịu thêm sức ép trong cuộc đua vô địch.

Lợi thế dành cho Man City là thành tích đối đầu vượt trội khi Fulham chưa thắng họ trong 20 lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng của Alvaro Arbeloa đang bất bại 4 trận và có đủ sự tự tin để tạo khó khăn. Vì vậy, Ngoại hạng Anh vòng 11 sẽ kiểm chứng khả năng vượt qua khủng hoảng của nửa xanh thành Manchester.

Thomas Frank bắt đầu nhiệm vụ tại Crystal Palace

Crystal Palace quyết định sa thải Pierre Sage sau 5 tháng làm việc vì thành tích thiếu thuyết phục. Đội bóng rơi xuống cuối bảng xếp hạng và lựa chọn Thomas Frank làm người thay thế. Nhà cầm quân Đan Mạch từng gây ấn tượng tại Brentford trước khi trải qua giai đoạn không thành công cùng Tottenham.

Frank được kỳ vọng mang đến lối chơi pressing quyết liệt và những pha tấn công biên giàu tốc độ. Tuy nhiên, ông phải bắt đầu hành trình mới bằng chuyến làm khách trước Coventry của Frank Lampard. Đây là thử thách đáng chú ý tại Ngoại hạng Anh vòng 11 khi Palace đang cần điểm số để cải thiện vị trí.

Arsenal đối mặt thử thách tại St James’ Park

Arsenal đang có cơ hội củng cố ngôi đầu khi những đối thủ cạnh tranh liên tục đánh rơi điểm số. Tuy nhiên, chuyến làm khách trước Newcastle không phải nhiệm vụ đơn giản với thầy trò Mikel Arteta. Pháo thủ từng thất bại 4 trong 6 lần gần nhất hành quân đến St James’ Park.

Dù Newcastle đang suy giảm phong độ, lợi thế sân nhà vẫn có thể giúp họ tạo ra thế trận khó chịu. Arsenal cần duy trì sự tập trung và hạn chế những sai lầm từng xuất hiện trong trận thua Brighton. Kết quả cuộc đối đầu này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cục diện Ngoại hạng Anh vòng 11.

Brighton và Florian Wirtz trước cơ hội tỏa sáng

Ngoại hạng Anh vòng 11 là dịp để Brighton tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Đội bóng của Fabian Hurzeler đang đứng thứ 2, sở hữu hàng công mạnh nhất giải và từng đánh bại Arsenal. Chuyến làm khách trước Hull City sẽ kiểm chứng khả năng duy trì phong độ của tập thể giàu sức trẻ này.

Trong khi đó, Florian Wirtz đang lấy lại sự tự tin sau giai đoạn khó khăn tại Liverpool. Tiền vệ 23 tuổi vừa tỏa sáng trước Crystal Palace, đồng thời ghi 3 bàn cho tuyển Đức trong các trận gặp Hà Lan và Serbia. Những màn trình diễn tích cực giúp anh được kỳ vọng tạo khác biệt khi Liverpool tiếp đón MU.

Kết luận

Ngoại hạng Anh vòng 11 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến khó lường khi Liverpool gặp MU, Arsenal làm khách Newcastle và Man City tìm đường trở lại. Sự xuất hiện của Pochettino, Thomas Frank cùng phong độ ấn tượng của Brighton tạo thêm sức hút cho cuối tuần. Những kết quả sắp tới có thể làm thay đổi đáng kể cuộc cạnh tranh ở cả nhóm đầu lẫn cuối bảng Premier League.