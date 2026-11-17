Jude Bellingham đang trải qua giai đoạn thăng hoa sau những tháng ngày chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và áp lực dư luận. Tiền vệ 23 tuổi liên tục tỏa sáng trong màu áo Real Madrid lẫn tuyển Anh, góp phần tạo nên chuỗi chiến thắng ấn tượng. Sự trở lại của ngôi sao này cũng thu hút nhiều cuộc thảo luận trong cộng đồng yêu bóng đá tại 8xbet, đặc biệt khi anh đang tìm lại phong độ đỉnh cao.

Jude Bellingham thăng hoa với 13 chiến thắng liên tiếp

Trong 50 ngày kể từ 29/9, Jude Bellingham cùng Real Madrid và tuyển Anh giành trọn 13 chiến thắng. Trong đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 8 trận còn Tam sư có 5 lần đánh bại đối thủ. Chuỗi kết quả hoàn hảo đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý của tiền vệ sinh năm 2003.

Không chỉ góp mặt trong những chiến thắng, Bellingham còn trực tiếp tạo khác biệt bằng 3 bàn thắng và 6 đường kiến tạo. Khả năng di chuyển rộng, tranh chấp mạnh mẽ và tham gia tấn công giúp anh trở thành nhân tố quan trọng trong cả hai đội hình. Đây cũng là những phẩm chất từng đưa cầu thủ người Anh trở thành ngôi sao nổi bật ngay mùa đầu tiên khoác áo Real Madrid.

Sự tiến bộ hiện tại càng đáng chú ý khi nhìn lại giai đoạn khó khăn trước đó. Những chấn thương dai dẳng từng khiến anh mất nhịp thi đấu, trong khi áp lực từ truyền thông ảnh hưởng đến tinh thần. Tuy nhiên, Jude Bellingham đang dần lấy lại sự tự tin và cảm hứng chơi bóng quen thuộc.

Những yếu tố tạo nên màn hồi sinh mạnh mẽ của Bellingham

Phong độ của tiền vệ Bellingham được cải thiện nhờ những điều chỉnh chiến thuật và quá trình vượt qua khó khăn về thể chất lẫn tinh thần.

Mourinho giúp Bellingham phát huy khả năng tấn công

HLV Jose Mourinho tạo ra thay đổi quan trọng khi đưa tiền vệ người Anh hoạt động gần khung thành đối phương hơn. Trước đó, Jude Bellingham thường xuyên phải đảm nhiệm nhiều vị trí, từ khu vực giữa sân đến hành lang trái hoặc những vai trò lùi sâu. Sự đa năng đôi khi khiến anh khó duy trì hiệu quả trong các tình huống quyết định.

Mourinho đánh giá cao khả năng xâm nhập vòng cấm, không chiến và dứt điểm của học trò. Việc bố trí Jude Bellingham ở vị trí thuận lợi giúp anh phát huy tốt hơn những phẩm chất này. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thậm chí nhận định không có tiền vệ nào sở hữu bộ kỹ năng hoàn toàn giống cầu thủ 23 tuổi.

Tỏa sáng trước Tây Ban Nha trong màu áo tuyển Anh

Chiến thắng 3-2 trước Tây Ban Nha tại Metropolitano cho thấy tầm ảnh hưởng của Bellingham dưới thời Thomas Tuchel. Một pha đi bóng của anh tạo ra tình huống phạt góc trước khi Ezri Konsa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tiền vệ Real Madrid sau đó tiếp tục kiến tạo để Ben White lập công.

Trong trận đấu này, Jude Bellingham thực hiện thành công 5 pha rê bóng và thắng 10/11 tình huống tranh chấp dưới mặt đất. Anh còn có 2 cú sút trúng đích, 3 lần thu hồi bóng và tạo 2 cơ hội ghi bàn. Đáng chú ý, cầu thủ này trở thành người Anh đầu tiên đạt 7 kiến tạo trong một năm dương lịch kể từ năm 1980.

Vượt qua ảnh hưởng từ chấn thương và sự hoài nghi

Mùa giải trước, Bellingham phải nghỉ thi đấu tổng cộng 111 ngày vì chấn thương, bao gồm vấn đề kéo dài ở vai. Anh từng thừa nhận việc trì hoãn phẫu thuật là quyết định không hợp lý. Những hạn chế thể chất khiến tiền vệ này khó duy trì phong độ như kỳ vọng.

Áp lực sau EURO cũng ảnh hưởng đến tâm lý của Jude Bellingham, khiến anh có thời điểm đánh mất niềm vui khi khoác áo tuyển Anh. Cầu thủ sinh năm 2003 đã tìm kiếm sự hỗ trợ để kiểm soát căng thẳng và điều chỉnh cách đối diện những lời chỉ trích. Quá trình ấy góp phần giúp anh trưởng thành và tự tin hơn khi trở lại sân cỏ.

Vai trò ngày càng quan trọng tại Real Madrid và tuyển Anh

Không chỉ lấy lại cảm hứng thi đấu, Jude Bellingham còn chứng minh giá trị bằng những đóng góp cụ thể ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Dấu ấn World Cup và sự tin tưởng từ Thomas Tuchel

World Cup trở thành bước ngoặt đáng nhớ trong hành trình khẳng định vị thế của tiền vệ người Anh. Bellingham ghi 7 bàn thắng tại giải đấu, chỉ xếp sau Kylian Mbappe và Lionel Messi trong danh sách lập công. Những đóng góp quan trọng giúp Tam sư giành vị trí thứ ba chung cuộc.

HLV Thomas Tuchel đánh giá Jude Bellingham thuộc nhóm cầu thủ nổi bật nhất giải nhờ khả năng xử lý áp lực. Nhà cầm quân này đặc biệt coi trọng bản lĩnh và sự quyết đoán của học trò trong những thời điểm quan trọng. Đó cũng là nền tảng giúp tiền vệ Real Madrid duy trì vai trò đáng kể trong đội hình tuyển Anh.

Những con số khẳng định phong độ hiện tại

Ở cấp câu lạc bộ, Jude Bellingham đã ghi 5 bàn và thực hiện 4 kiến tạo sau 16 trận cho Real Madrid. Trong màu áo tuyển Anh, anh đóng góp 1 bàn cùng 6 đường chuyền thành bàn qua 6 lần ra sân. Hiệu suất này phản ánh khả năng tạo ảnh hưởng trên nhiều phương diện của tiền vệ 23 tuổi.

Điểm tích cực nhất nằm ở tinh thần thi đấu thoải mái sau khoảng thời gian chịu nhiều sức ép. Jude Bellingham không còn bị chi phối quá nhiều bởi những khó khăn trước đây và đang tận hưởng bóng đá theo cách tích cực hơn. Sự ổn định về thể trạng lẫn tâm lý giúp anh có cơ sở hướng đến những thử thách lớn tiếp theo.

Kết luận

Jude Bellingham đang đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ bằng chuỗi 13 chiến thắng cùng những đóng góp nổi bật trong 50 ngày. Sự điều chỉnh chiến thuật của Mourinho, niềm tin từ Tuchel và quá trình vượt qua chấn thương đã giúp anh tìm lại phong độ. Nếu duy trì được sự ổn định hiện tại, tiền vệ người Anh hoàn toàn có thể tiếp tục chinh phục những cột mốc đáng nhớ.